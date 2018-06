Merkel und Seehofer: "Machtkampf wird wieder ausbrechen"

Den Eindruck eines zweiten Ultimatums wollte Angela Merkel bei ihrer gestrigen Pressekonferenz vermeiden. Für eine Zurückweisung von Flüchtlingen gibt es „keinen Automatismus“ – auch nicht ab 1. Juli. „Wir werden die Ergebnisse bewerten und dann schauen, wo wir stehen.“ Und überhaupt ist es auch eine "Frage der Richtlinienkompetenz", in anderen Staaten registrierte Flüchtlinge zurückzuweisen, sagte Merkel und setzte damit einen klaren Warnschuss an Seehofer ab. Sie habe noch immer das Zepter in der Hand, so die Botschaft.

Ortswechsel nach München: Fast zeitgleich hielt der Innenminister und CSU-Chef dort Hof. So zufrieden sah er schon lange nicht mehr aus, er lächelte und ließ den papiergewordenen Beschluss des CSU-Vorstands verteilen. Was darin zu lesen ist: Ausländer, die eine Einreisesperre oder ein Aufenthaltsverbot in Deutschland haben, will er ab sofort nicht mehr einreisen lassen. Kommt bis zum 1. Juli keine Einigung zustande, will er das Einreiseverbot ausweiten. Aber davor noch mit der Kanzlerin reden – das sei „eine Frage des Anstandes“, erklärte Seehofer. Selbst über die Interpretation der Einigung gibt es also unterschiedliche Auffassungen.