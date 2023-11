"Kurz - Der Film" startet gut, allerdings mit durchwachsenen Kritiken, "Projekt Ballhausplatz", der später startet, verkauft bald ähnlich viele Tickets.

Mehr lesen: Kritische Doku hat Kurz-Der Film bald eingeholt

Anfang November weist Film Austria für

"Kurz - Der Film " seit Kinostart 8.004 Zuschaue r aus,

" seit Kinostart r aus, "Projekt Ballhausplatz" 13.154 Zuschauer.

Via Aussendung lässt die Produktionsfirma von "Kurz - Der Film" nun wissen, dass ServusTV die Doku am 23. November um 20h15 ausstrahlen wird.

In Deutschland, Ungarn und Südtirol soll die Doku hingegen alsbald in den Kinos anlaufen. "Wir freuen uns sehr, dass unser Film auch Interesse in den Nachbarländern geweckt hat. Dies ist ein Zeichen für die Relevanz unserer Geschichte und die gute Arbeit unseres Teams", so Produzent Michael Reisch.