"Sehr starker" Kinostart, vernichtende Online-Kritik für "Kurz - Der Film"

Für den guten Start spreche, dass weitere österreichische Kinos den Film nun in ihren Spielplan aufnehmen wollen, es gebe es auch bereits Anfragen aus Deutschland und Südtirol. "Kurz - Der Film" habe bereits positive Kritiken erhalten "und verspricht, einen Beitrag zur politischen Diskussion in Österreich zu leisten", so der Filmverleih.

Auf IMDB zählt "Kurz - Der Film" zu den am schlechtesten bewerteten Filmen

Zumindest auf der Webseite der International Movie Database (IMDB) fällt die Dokumentation bei den Nutzerbewertungen spektakulär durch. Zwar haben bisher nur 31 Nutzer den Film bewertet, auf einer Skala von eins bis zehn weist er aber im Schnitt nur 1,5 Punkte aus.

Damit rangiert "Kurz - Der Film" unter den am schlechtesten bewerteten Filmen aller Zeiten, neben Werken wie "Superbabies: Baby Geniuses 2", "DKAO - Türken im Weltall" oder "The Hottie & the Nottie - Liebe auf den zweiten Blick".