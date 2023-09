"Projekt Ballhausplatz": Kurz-Film mit Längen

Wer alles nicht zu Wort kommen wollte, listet die Doku am Ende akribisch auf: Und zwar alle handelnden Personen von Kurz abwärts. Es bleibt Neos-Gründer Matthias Strolz überlassen, in der Mitte des Films die Methoden der Kurz-Clique auf den Punkt zu bringen: "Handwerklich war das grandios. Da haben wir alle zusammen nicht einmal mehr in den Auspuff geschaut, die waren so weit weg." Die "neue" ÖVP sei damals mit einer Kaltschnäuzigkeit unterwegs gewesen, "die diese Republik noch nie gesehen hat".

Wie schwer es gewesen sein muss, sich auf das "Projekt Ballhausplatz" zu fokussieren, zeigt ein erzählerischer Schwenk nach Ibiza. Selbst Julian Hessenthaler, der für das Video, das die türkis-blaue Regierung sprengen sollte, hat etwas zu sagen. Spätestens hier verliert sich ein Film angesichts des thematischen Spektrums. Er ist dabei in guter Gesellschaft, werden doch Erinnerungen an die beiden letzten U-Ausschüsse wach.