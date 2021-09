Kurz, Rendi, Kickl & Co: Die neuesten Umfragen

Sommer der Wetterextreme, vierte Welle, verpatzte Vorbereitungen auf Schulbeginn und Corona-Herbst: Was bewirkt das für die Parteien? Wer geht rauf, wer geht runter? Wie verscheiben sich die Koalitionspräferenzen? OGM erhob für den KURIER das aktuelle Meinungsbild. Und so würden die Parteien abschneiden, wenn an diesem Sonntag Nationalratswahlen wären