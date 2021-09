Impfen entzweit Österreich: Fast jeder spürt "zunehmende Spannungen"

Corona hat Menschenleben gekostet. Psychische und physische Schäden angerichtet. Freiheitsbeschränkungen gebracht und wirtschaftliche Verwüstungen verursacht.

Und jetzt droht der nächste Hammer. Corona, besser gesagt die Impfung gegen Corona, verhärtet die Gegensätze in der Gesellschaft. Satte 80 Prozent geben in der neuesten KURIER-OGM-Umfrage an, dass sie "zunehmende Spannungen" zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern wahrnehmen. Das ist noch lange nichts alles - hier sind die Details der Umfrage.