Kurz präsentierte sein Wahlprogramm

Lange hat sich die ÖVP Zeit gelassen. "Wir haben ganz bewusst nicht drei Leuten in der Parteizentrale den Auftrag gegeben, das Programm zu schreiben", meinte Sebastian Kurz bei der Pressekonferenz im Wiener Lokal "Heuer" am Karlsplatz, wo das neue Programm am Dienstagvormittag offiziell präsentiert wurde. Vielmehr habe es sich um einen längeren Prozess gehandelt, bei dem auch viele Anregungen aus der Bevölkerung eingeflossen seien. Herausgekommen ist ein insgesamt 250 Seiten starkes Programms, mit dem der ÖVP-Chef in die Wahl am 15. Oktober geht.

Teil eins steht unter dem Motto "Neue Gerechtigkeit und Verantwortung". Die Details sind bereits seit gestern bekannt (siehe unten), Teil zwei und drei sollen in den kommenden Wochen folgen.

