KURIER startet Satire-Portal: "Beim Humor hört sich der Spaß auf"

Eine Rubrik von Euch wird der Tweet der Woche. Wie würde der Tweet dieser Woche lauten?

Tartarotti: Weiß ich nicht. Mir geht Twitter auf die Nerven. Aber ein Twitter-Freund von mir hat kürzlich eine wunderschöne Interpretation des Liedes „Le vent nous portera“ von Noir Desir getwittert - DAS fand ich gut.

Braunrath: Da muss ich, bitte, auf den 21. 3. zurückgreifen, weil für mich so unsagbar fein und gleichzeitig messerscharf formuliert: Dieter Chmelars „Wahr ist viel mehr.“ (Er bezog sich mit diesem satirischen Vorschlag einer „Entgegnung“ auf den Vorwurf des Bundeskanzlers, Ö3 hätte „falsch“ über die aktuelle Anhebung der Parteienförderung berichtet.

Pammesberger: Das wär mein erster!

Chmelar: Ich mag: „Kickl liegt Kurz in den Ohren, was auch bildlich möglich erscheint“ – vielleicht, weil der Tweet von mir ist. Ich finde aber auch einen anderen Tweet gut, zufällig auch von mir: „Schade, dass nicht der Kurz in Abu Dhabi blieb und dafür der Lipizzaner zurückgekommen ist.“