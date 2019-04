KURIER mit Schlag: "Noch ein Satire-Projekt?"

Was kann ich dort sehen?

Nicht nur die klassische Satire-Meldung, sondern ein Bündel an Formaten. Tartarotti widmet sich in „Guitars Schlager“ den kleinen Dramen des Alltags. Braunrath und weitere Kollegen schreiben in den „Schlag-Zeilen“ satirische Fake News.

Besonders viel hat Chmelar vor: Als wandelnde Pointenschleuder wird er in wöchentlichen Videos zu sehen sein und Formate wie das „Twitter-Gewitter“ gestalten. Hinzu kommt das Quiz „Schmäler den Chmelar“, bei dem man gegen den Parade-Telefonjoker antreten kann.