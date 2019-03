Warum Satiriker für das Nachrichtengeschäft so wichtig sind

Was irgendwie passt, denn Großbritannien ist Wiege dessen, was die populäre Fernsehsatire heute erst möglich machte.

Was etwa Monty Python in den 70er-Jahren im britischen Fernsehen aufführen konnten, wäre heute noch vielerorts undenkbar: Die Truppe nahm Politik, Medien, Religion („Das Leben des Brian“!) oder auch den heute so prägenden „kleinen Mann von der Straße“ und seine oftmals brutalen Aussagen über das Andersartige in allerhöchster Vollendung aufs Korn.