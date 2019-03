Lachnummer EU-Austritt: Die besten Brexit-Witze

"No. No. No. No. No. No. No. No" titelte der britische Guardian am Donnerstag. Am Abend hatten die Abgeordneten im Unterhaus über acht Brexit-Varianten abgestimmt - und alle abgelehnt. Der totalen Ratlosigkeit begegnen viele Briten und andere Landsleute mit Humor, als Ventil dienen einmal mehr die sozialen Medien.

Im Mittelpunkt der satirischen Postings, Karikaturen und Memes steht häufig Theresa May - samt ihrer bekannten Pumps.