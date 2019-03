May siegte, aber bietet Rücktritt an

Mays Unterstützer hoffen, dass dieser durchgehen wird, ehe sich das Unterhaus am Montag abermals trifft. Dann könnten weitere „indicative votes“ – also Testabstimmungen – erfolgen, um den Druck auf die Regierung zu erhöhen.

Eine Mehrheit für Mays Deal scheint jedoch in weiter Ferne: Ihr Koalitionspartner, die nordirische DUP, lehnt das Abkommen nach wie vor vehement ab, stört sich an der Irland-Notfallklausel, mit der eine harte Grenze auf der Insel verhindert werden soll. DUP-Chefin Arlene Foster machte am Mittwochabend klar, dass sie Mays Vorschlag nicht unterstützen werde: „Die Union ( Großbritanniens, Anm.) wird immer zuerst kommen“, sagte sie.

Auf Labour-Chef Jeremy Corbyn kann May definitiv nicht hoffen – für ihn ist ihr Schritt der Beweis, dass „ihre chaotischen Brexit-Verhandlungen“ Partei-Interna, aber nicht dem öffentlichen Interesse genutzt hätten. Auch von der schottischen SNP dürfte es keine Unterstützung geben: „Wenn der Brexit am Ende auf der Basis eines Deals durchgesetzt wird, den niemand unterstützt – ein Deal, der so schlimm ist, dass die Premierministerin sogar ihren Rücktritt versprechen muss, um ihn durchzubringen – wird das ein ohnehin schon schlechtes Projekt noch verschlimmern“, sagte Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon. Die SNP stellt mit 35 Abgeordneten die drittstärkste Kraft im Unterhaus.

In erzkonservativen Kreisen kam Mays Rücktrittsangebot erwartungsgemäß gut an, Jacob Rees-Mogg lobte ihre „edle Tat“. Währenddessen kocht die Gerüchteküche über mögliche Nachfolger über: Die Bandbreite zieht sich von Ex-Außenminister Boris Johnson über die EU-freundliche Arbeitsministerin Amber Rudd bis hin zu Mays Vize David Lidington. Auch Umweltminister Michael Gove hat laut Buchmachern gute Chancen, May zu beerben.