Kunden sollen nicht mehr ohne Voranmeldung ins Finanzamt

Laut "Kleiner Zeitung" gibt es an den beiden betroffenen steirischen Ämtern derzeit noch das so genannte Infocenter, das am Donnerstagvormittag gut frequentiert gewesen sei. Unter den Mitarbeitern herrschten vor dem Pilot gemischte Gefühle: Wohlmeinende sagen, dass ohnedies das meiste telefonisch erledigt werden könne. Skeptiker sehen eine Sparmaßnahme und sich selber nur noch mehr am Telefon hängen.