Aus 40 Finanzämtern soll Finanzamt Österreich werden

15 Jahre sind seit der letzten Reform vergangen. Zeit also, um die Finanz- und Zollverwaltung an die sich veränderten Umstände anzupassen. Künftig soll alles schneller gehen, digitaler werden, einheitlicher und effizienter ablaufen. Alles für mehr Qualität, alles für die Kunden. Finanzminister Hartwig Löger schickt darob diese Woche das schon länger geplante Gesetz in Begutachtung. In Kraft treten soll es mit Jänner 2020.

Großes Vorhaben: Die derzeit 40 Finanzämter sollen zu einem " Finanzamt Österreich" zusammengelegt werden. Dieses soll künftig als Abgaben- und Dienstbehörde für Private und Klein- und Mittelständige Unternehmen zuständig sein. Es wird künftig quasi als Zentrale fungieren mit FIlialen in den Regionen. Damit soll die Arbeit auf die einzelnen Dienststellen besser verteilt und die Effizienz verbessert werden. Aus den derzeit 40 Finanzämtern in den Regionen werden maximal 33 Dienststellen, wobei aber eine Dienststelle so wie derzeit die Finanzämter mehrere Standorte haben kann. Fix ist jedenfalls, dass die derzeit 79 Standorte vor Ort erhalten bleiben.

Neben dem " Finanzamt Österreich" wird ein Finanzamt für Großbetriebe als eigenes Amt eingerichtet. Die derzeit neun Zollämter werden zu einem Zollamt zusammengelegt. Die Finanzpolizei und die Steuerfahndung soll zu einem Amt für Betrugsbekämpfung zusammengeführt werden. Parallel dazu ist ein Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und Beiträge geplant. Aufgelöst wird die bei der letzten Reform 2003 eingeführte Führungsebene der Steuer- und Zollkoordination.