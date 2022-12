Korosec: "Senioren sind drittgrößte Wirtschaftsmacht nach China und den USA"

Pflegereform: Um den eklatanten Mangel an Pflegekräften - bis 2030 fehlen bis zu 100.000 - zu heben, fordert die ÖVP-Politikern "eine Finanzierung aus einer Hand". Es könne nicht sein, dass zwar die Pflegegeldstufen einheitlich sind, nicht aber die Leistungen, die man dafür in den einzelnen Bundesländern bekommt. Mit dem Pflegegeld der Stufe 3 bekomme man in einem Bundesland 27 Stunden Heimhilfe - in einem anderen 55 Stunden.

Altersdiskriminierung: Fehlende Bankomaten, die Möglichkeit, mit Bargeld zu zahlen bis hin zu strengeren Auflagen bei Kreditvergaben - dies alles kommt für Korosec einer Diskriminierung gleich. Dabei würde all das nicht nur Älteren zu Schaden gereichen. "Mit der Novelle des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes haben wir erreicht, dass in Zukunft nur noch die finanziellen Sicherheiten zählen, nicht mehr das Alter beziehungsweise die statistische Lebenserwartung.“