Kommunalpolitik: Die Macht der Bürgermeister

Während in Graz die stärkste Partei bei der Gemeinderatswahl den Bürgermeister vorschlägt, werden die Bürgermeister in Oberösterreich so wie in fünf weiteren Bundesländern direkt gewählt. Auf diese Art wird nur eine einzige andere Position im Staat besetzt: die des Bundespräsidenten.

Vielleicht kann Alexander Van der Bellen sich ja auch deshalb so gut in die Welt der Ortschefs hineinversetzen.