Wahlen in Oberösterreich: Die umkämpften Gemeinden

Am 26. September stehen in OÖ neben den Landtags- auch Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen an. Die etwa 1,1 Millionen Wahlberechtigten finden damit – wie 2015 – drei Stimmzettel in ihrem Kuvert.

Die ÖVP holte sich damals mit 4.985 Mandaten die meisten Sitze in den insgesamt 438 Gemeinden. Dahinter folgte die SPÖ mit 2.822. Dennoch fuhren beide Parteien ein sattes Minus ein. Großer Gewinner war die FPÖ mit plus 733 Mandaten.

Dass sich dieses Bild wiederholen wird, ist eher unwahrscheinlich. Spannend wird es vor allem in einigen umkämpften Gemeinden.