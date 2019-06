Kommende Plenarwoche: Heiße Tage im Parlament

Ansonsten ist Mittwoch und Donnerstag jedoch mit hitzigen Debatten zu rechnen. Handelt es sich doch um die erste Sitzung des Nationalrats, in der das vielzitierte freie Spiel der Kräfte, also die Suche nach wechselnden Mehrheiten für einzelne Anliegen im koalitionsfreien Raum, voll zu tragen kommen wird.

Von Rauchverbot bis Ibiza-Affäre

Kontroversielle Themen stehen dabei in ausreichender Zahl zur Verfügung. So will die SPÖ einen neuerlichen Antrag für ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie einbringen, das die FPÖ am Donnerstag nach dem ÖVP-Schwenk hin zum Rauchverbot als „totalen Irrsinn“ bezeichnete.