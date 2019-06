Ausgedämpft: Rauchverbot in der Gastronomie wird doch kommen

Der KURIER berichtete bereits in der Dienstag-Ausgabe, dass die Türkisen sich langsam für ein generelles Rauchverbot erwärmen. Noch am Sonntag hatte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer in der ORF-Sendung "Im Zentrum" gesagt, es werde keine Zustimmung zum Nichtraucherschutz geben, solange im Parlament kein Verfassungsgesetz "gegen Wahlzuckerln" beschlossen werde.

Seitdem kam es doch zum Sinneswandel in der Volkspartei. Damit soll es sich aber haben: "Weitere Beschlüsse, die wir gefasst haben, werden wir nicht zurücknehmen“, sagte Wöginger.