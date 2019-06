Rauchverbot: Das fordern nun die Wirte der Nachtlokale

In Richtung Politik lässt Dobcak zudem wissen: „Sollte die ÖVP dem Antrag der SPÖ zustimmen wollen, dann nur wenn die Gastronomen ganz klar von jeder Schuld und Konsequenz von lärmenden Gästen vor der Tür befreit werden.“ In der Gewerbeordnung sei das ansatzweise beschrieben. „In der Praxis wird das so nicht reichen.“