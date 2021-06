Kogler: "Verurteilter Bundeskanzler nicht vorstellbar"

Kogler will für Brandstetter-Nachfolge "breiter sondieren"

Kogler äußerte sich auch zur Causa rund Wolfgang Brandstetter und die Suche nach einem Nachfolger als Verfassungsrichter: "Ich glaube wir sind grad in Zeiten, wo man sich ein bisschen zurückhalten muss, was alleinige politische Einflussnahmen betrifft, und vielleicht muss man ja auch breiter sondieren", meinte er laut ORF-Morgenjournal am Samstag.

Er wolle hier nicht spekulieren, all dies werde Gegenstand von Beratungen sein. "Und man wird ja sehen, was es da für Möglichkeiten gibt", so Kogler.