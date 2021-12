Kogler über Chats: "Schauerliche Sittenbilder"

Mehr als 300.000 Chatnachrichten wurden auf dem Handy des damaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, sichergestellt - genau gesagt: auf einem Backup, also einer Sicherungskopie. Etwas mehr als ein Drittel der Nachrichten ist ausgewertet und diese haben die politische Landschaft in Österreich erschüttert.

Jüngst wurden neue Chats bekannt, wonach Schmid als Generalsekretär im Finanzministerium einen Steuernachlass für MAN-Investor Siegfried Wolf eingefädelt haben soll. Rund 690.000 Euro sollen Wolf dabei nachgelassen worden sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Und so wie Schmid schon in anderen Chat-Verläufen markige Sager geliefert hat - "Ich liebe meinen Kanzler", "Kurz kann jetzt Geld scheissen", "Wer zahlt schafft an" - so auch diesmal: Im Zuge der Bemühungen, für Wolf eine Lösung für sein Steuerproblem zu finden, schrieb Schmid einem Kabinettsmitarbeiter: "Vergiss nicht - du hackelst im ÖVP-Kabinett!! Du bist die Hure für die Reichen!“