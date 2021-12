Doskozil: Ampel-Koalition im Bund hätte "Charme"

Eine Koalition aus SPÖ, Grünen und Neos in Österreich hält der burgenländische Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil für charmant. So sagt er am Dienstag im Interview mit Heute mit Blick auf die neue Dreier-Koalition in Deutschland: "Auch Österreich würde etwas Neues gut tun, das Aufbruch signalisiert."

Zwar wäre es zu früh, über Koalitionen zu diskutieren, bevor die Wähler das Wort hatten, der Landeshauptmann erklärte aber: "Eine 'Ampel' hätte Charme."

Doskozil geht weiterhin davon aus, dass es 2022 zu einer Neuwahl auf Bundesebene kommt und hierfür brauche es eine Diskussion über die Themensetzung in der SPÖ. Zur Frage nach der Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner betonte er in Heute und laut einer Vorabmeldung von Puls 24, dass dies nun nicht öffentlich diskutiert werden sollte.