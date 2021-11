Krisen weniger aussitzen, mehr klare Kante: Was die deutsche Ampelregierung für Europa will

Klare Kante aber will die neue Führung in Berlin bei den Rechtsstaatssündern in der EU zeigen. Dabei hat Berlin einen Hebel in der Hand: Polen hat Anspruch auf 24 Milliarden Euro an nicht rückzahlbaren Zuschüssen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, Ungarn auf 7 Milliarden. Die EU-Kommission braucht für die Freigabe der Gelder die Zustimmung der EU-Regierungen.

Laut Koalitionsvertrag aber will die Ampelregierung nur zustimmen, „wenn Voraussetzungen wie eine unabhängige Justiz gesichert sind“. Ändert sich also die Lage der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen nicht, könnte die deutsche Regierung die Auszahlung der Corona-Gelder verhindern.

EU-Erweiterung: Keine Priorität

Eher wenig Bedeutung schenkt die neue Regierung der EU-Erweiterung in Richtung Westbalkan-Länder. „Das gehört nicht zum ambitioniertesten Teil unseres Koalitionsvertrages“, gibt Bütikofer gegenüber dem KURIER zu.

Auch punkto EU-Schuldenunion sind vom neuen Team in Berlin keine Revolutionen zu erwarten. Hier bleibt der Koalitionsvertrag vage. SP und Grüne pochen auf mehr staatliche Investitionen, die FDP und ihr Finanzminister Lindner warnen vor einer Aufweichung des Stabilitätspaktes. Aber dass in Geldfragen auch eine rot-grün-dominierte Regierung keine Volten schlagen wird, hatte Olaf Scholz schon im Wahlkampf angekündigt: „Ein deutscher Finanzminister bleibt ein deutscher Finanzminister.“