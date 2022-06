Schramböck Corona-positiv: U-Ausschuss-Aussage fällt aus

Aus der Politik haben sie sich bereits zurückgezogen, eine Aussage vor dem ÖVP-Korruptionsausschuss wird dadurch aber nicht hinfällig. Diese Woche müssten die beiden ehemaligen türkisen Ministerinnen Margarete Schramböck (Wirtschaft) und Elisabeth Köstinger (Landwirtschaft und Tourismus) die Fragen der Abgeordneten beantworten.

Müssten, weil Schramböck kurzfristig am Mittwochmorgen absagen musste. Sie wurde positiv auf Corona getestet. Aus diesem Grund entfällt ihre Aussage diese Woche.

Am morgigen Donnerstag soll die Befragung von Elisabeth Köstinger folgen. Die ehemalige Landwirtschafts- und Tourismusministerin wird als Vertraute von Ex-Kanzler Sebastian Kurz am Donnerstag zu allen Beweisthemen befragt werden, also der Beeinflussung von Vergabe- und Förderverfahren, der Einflussnahme auf Beteiligungen des Bundes, der Einflussnahme auf Ermittlungen und der Begünstigung bei der Personalauswahl.