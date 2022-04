Die stärksten Sager im ÖVP-U-Ausschuss: "Der gehört ja erschossen!"

Am 9. Dezember des Vorjahres - nur wenige Tage nach dem Wechsel im Kanzleramt - wurde der "Untersuchungsausschuss betreffend Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder" eingesetzt, am 2. März fanden die ersten Befragungen statt. Bis Mitte Juli waren ursprünglich insgesamt 25 Befragungstage in Aussicht genommen.

SPÖ, FPÖ und Neos wollen dabei den Zeitraum zwischen 18. Dezember 2017 und 11. Oktober 2021 beleuchten - also jene Zeit, in der Sebastian Kurz (mit Unterbrechung) Bundeskanzler war. Zudem soll auch die Phase des Machtwechsels in der ÖVP von Reinhold Mitterlehner zu Kurz ("Projekt Ballhausplatz") mit einbezogen werden.

Das waren die stärksten Sager: