Ratz im U-Ausschuss: "Der g'hört ja daschossen"

Der ehemalige OGH-Präsident und Kurzzeitinnenminister Eckart Ratz redet gerne, laut und vor allem: viel. Bei seiner Befragung am Donnerstag vor dem ÖVP-U-Ausschuss hatten die Abgeordneten ihre liebe Not, ihn in seinen Ausführungen zu bremsen. Das gelang nur bedingt.

Zunächst stellte Ratz klar, Pilnacek kenne er gut, zu ihm habe er ein Mal positives, Mal negatives Spannungsverhältnis gehabt. Auch den jüngst suspendierten Oberstaatsanwalt Johann Fuchs kenne und schätze er. Die Suspendierung halte er "nach Maßgabe dessen, was ich weiß" für "schreiendes Unrecht". Denn: "Der Fuchs ist ein total anständiger Typ".