U-Ausschuss: SPÖ-Chats "erst im Jahr 2044"?

Was wusste Markus Wallner? Diese Frage soll heute im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss beantwortet werden - zumindest, wenn es nach den Oppositionsparteien geht.

Wie berichtet, ist der Vorarlberger Landeshauptmann in den Ausschuss geladen, um zu erklären, was er von den möglicherweise illegalen bzw. nicht als Parteispenden deklarierten Zahlungen an den ÖVP-Wirtschaftsbund gewusst hat.