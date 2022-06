Wallners Diensthandy: Was gelöscht wurde, bleibt im Dunklen

Markus Wallner saß am Mittwochabend in Wien noch im U-Ausschuss, als in Vorarlberg drei mit Spannung erwartete Beantwortungen von Landtagsanfragen der Opposition an diese versandt wurden.

FPÖ und SPÖ wollten vom Landeshauptmann Details zu der von ihm offenbar beantragten Löschung seines alten Diensthandys wissen, die zeitlich ausgerechnet mit dem Bekanntwerden von Vorerhebungen der WKStA gegen ihn zusammenfielen.