Geld gegen Amtshilfe? Wallner: "Nicht mein Stil“

"Lüge“ ist ein großes Wort, Politiker verwenden es ungern – es gibt ja auch die „Unwahrheit“, die klingt harmloser, nicht ganz so aggressiv. Doch als Markus Wallner am Mittwoch im ÖVP-Korruptionsausschuss zur Causa Wirtschaftsbund befragt wird, da nimmt der Vorarlberger Landeshauptmann das L-Wort gleich am Beginn zur Hand: Es sei eine Lüge, dass er für Amtsgeschäfte eine Gegenleistung gefordert habe. „Das entspricht nicht meinem Stil und meiner Amtsführung.“

Was nicht heiße, dass man der ÖVP-Teilorganisation bei möglichen Malversationen die Mauer mache – sie werde auf verschiedenen Ebenen untersucht: durch eine Steuerberatungskanzlei, durch die Finanz und zudem durch die Justiz.

Der strafrechtliche und politische Vorwurf in der Causa ist komplex: Die ÖVP-Vorfeldorganisation soll mit ihrer Zeitung und deren Inseraten getrickst und illegale Parteispenden geleistet haben. Laut einem anonymen Schreiben soll Wallner höchstselbst zur Acquisition der Inserate ausgerückt sein – ein Vorwurf, der den Vorarlberger hörbar unrund macht. Denn abgesehen davon, dass dies falsch sei, verfüge er, Wallner, über keine operative Funktion im Wirtschaftsbund – er könne zu inhaltlichen Dingen also nur bedingt Auskunft geben.