Wallner-Befragung sorgt für Unfrieden in der Koalition

Markus Wallner könne zurücktreten oder aber „auf dem heißen Stuhl sitzen bleiben“. So sprach die grüne Klubobfrau Eva Hammer im Vorarlberger Landtag am 11. Mai vor dem Misstrauensantrag gegen den VP-Landeshauptmann, den seine grünen Koalitionspartner nicht unterstützt haben.

Am Mittwoch steht der „heiße Stuhl“ für Wallner in Wien, wo er im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zur Affäre rund um den Vorarlberger Wirtschaftsbund befragt wird. Die Causa belastet nicht nur Schwarz-Grün am Bodensee, sondern auch die Koalition auf Bundesebene.

Denn die ÖVP sieht nicht die Opposition, sondern vielmehr die Vorarlbergerin Nina Tomaselli, grüne Fraktionsführerin im U-Ausschuss, als treibende Kraft dahinter, dass sich das parlamentarische Kontrollgremium überhaupt mit der Ländle-Affäre beschäftigt.