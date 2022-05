Ermittlungen gegen Wallner: Wo seine versprochene Offenheit endet

Mit Verweis darauf blieb auch eine Reihe von KURIER-Fragen an Wallner zu dem Thema unbeantwortet. Etwa, ob die WKStA auch Zugriff auf Whatsapp und SMS bekommen soll. Oder ob er den elektronischen Schriftverkehr seiner Dienstgeräte zum Ermittlungsakt nehmen lassen will – was laut Zerbes möglich wäre. Unklar bleibt auch weiterhin, wie in der IT-Abteilung konkret bezüglich Datenlöschung urgiert wurde und ob Wallner gar selbst aktiv geworden ist.

Auch hierzu wollte das LH-Büro keine Stellungnahme abgeben.