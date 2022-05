Misstrauensantrag: Grüne stützen Wallner vorerst weiter

Andernfalls würden Landtagswahlen vom Zaun gebrochen, ein Untersuchungsausschuss würde in weite Ferne rücken. „Die Aufgabe der Grünen ist, zur lückenlosen Aufarbeitung der Geschehnisse beizutragen“, so Hammerer. Außerdem gelte es für Stabilität in Krisenzeiten zu sorgen. Und das neue Parteiengesetz zu beschließen, dass das strengste in Österreich werden soll.