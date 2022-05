Misstrauensantrag gegen Wallner: Grünes Abstimmungsverhalten unklar

Der soll nämlich versucht haben, seine Handydaten löschen zu lassen. Und zwar just an jenem Tag, an dem vergangene Woche bekannt wurde, dass die WKStA einen möglichen Anfangsverdacht gegen den Landeshauptmann prüft.

Debatten um Handy-Löschung

Wallner spricht hingegen von einem Routinevorgang. Sowohl bei seinem Handy, als auch bei seinem Tablet sei seit längerem ein Austausch geplant gewesen. Der habe auch stattgefunden. "Das alte Handy befindet sich ungelöscht und nicht zurückgesetzt bei mir im Büro", so Wallner am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz.