U-Ausschuss: Vorarlberg ist für die Justiz nicht Thema

Dienstag am Abend erreichte die Fraktionsführer des U-Ausschusses ein Schreiben aus dem Justizministerium, in dem man erklärt, dass „keine weiteren Akten und Unterlagen in diesem Zusammenhang vorgelegt werden können.“

Mögliche Malversationen

Die Begründung der Sachbearbeiterin aus der „Kompetenzstelle Parlamentskoordination und Rechtsschutz“ ist durchaus bemerkenswert. Im Namen von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) wird festgehalten, dass die laufenden Verfahren und alle damit verbundenen Akten nicht einmal "abstrakt relevant" für den Untersuchungsgegenstand seien.