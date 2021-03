König-Abdullah-Zentrum: Abgang aus Österreich bestätigt

Genf zurückhaltend

Das steht tatsächlich noch nicht fest. Dabei schienen die Gespräche mit dem Schweizer Außenamt (EDA) weit gediehen. Intern - also im KAICIID - wurde bereits klar kommuniziert, dass man mit Genf einen neuen Standort gefunden habe.

Das Interesse der Schweizer ist mittlerweile deutlich abgekühlt, in Richtung Gefrierpunkt. Verhandlungen dürften stattgefunden haben, wurden allerdings dem KURIER gegenüber nicht bestätigt. Ein Sprecher des EDA meinte am 24. Februar in einer Anfragebeantwortung: "Das EDA ist darüber informiert, dass die KAICIID die Möglichkeit einer Verlegung ihres Sitzes prüft. Es wurde eine Niederlassung in Genf erwähnt. Zurzeit werden keine Verhandlungen mit der Schweiz geführt."

Die Schweiz habe sich bislang nicht mit der Frage einer Mitgliedschaft bei KAICIID befasst, hieß es weiter.

Laut KURIER-Informationen sind zumindest drei andere Standorte im Gespräch, Verhandlungen sind im Gange.