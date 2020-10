Reform-Bemühungen: Abdullah-Zentrum intensiviert Zusammenarbeit mit UNO

Reformbemühungen

Kritik am KAICIID, das 2012 vor allem auf Initiative des damaligen Vizekanzlers Michael Spindelegger (ÖVP) von Österreich, Spanien und Saudi-Arabien in Wien gegründet wurde und von Saudi-Arabien finanziert wird, gibt es seit seinem Bestehen - vor allem wegen des brutalen Vorgehens der saudischen Regierung gegen Demonstranten und Regimekritiker. Im Juni des vergangenen Jahres sprach sich der Nationalrat in einer rechtlich nicht bindenden Entschließung mehrheitlich für einen Ausstieg Österreichs aus.

Im türkis-grünen Regierungsprogramm wurde dann eine Reform des Abdullah-Zentrums gefordert. Diese solle eine stärkere Förderung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs, einer stärkeren Anbindung an die UNO sowie eine Verbreiterung der Mitgliederbasis beinhalten. Sollte dies nicht innerhalb eines Jahres gelingen, werde Österreich als Gründungsmitglied aussteigen.

Außenministerium gibt sich bedeckt

Einen Schritt in diese Richtung hätte das KAICIID nun getätigt. Aus dem Außenministerium hieß es am Montag auf Anfrage der APA dazu, für die Bundesregierung seien "die im Regierungsprogramm festgelegten Elemente maßgeblich": "Eine stärkere Anbindung des Zentrums an die Vereinten Nationen ist eines davon." Konkrete Angaben, ob und inwieweit sich eine Kooperation des KAICIID mit der UNO wie beim Religionsgipfel auf die Politik der Regierung bezüglich des Zentrums direkt auswirkt, waren indes nicht zu erhalten.

Mitte Juni berichtete der KURIER auf Basis gut informierter Kreise, das Zentrum werde sich aus Österreich zurückziehen und nach Genf übersiedeln. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bis heute nicht. Die Prozess verzögert sich dem Vernehmen nach aufgrund der Corona-Pandemie.