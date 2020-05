Regierung plant Aus für Luxuspensionen

In eines der größten Aufregerthemen der vergangenen Wochen kommt Bewegung: Die Regierung plant offenbar eine Begrenzung der Luxuspensionen bei Nationalbank, Sozialversicherung und Co.

Schon bei der offiziellen Einigung auf das Budgetloch Mittwochabend kündigte SP-Kanzler Werner Faymann an, sich mit den Sonderpensionsrechten in der Nationalbank beschäftigen zu wollen. In einem Interview mit dem KURIER, das am Sonntag erscheint, sagt Faymann, Sozialminister Rudolf Hundstorfer verhandle aktuell eine Kürzung der Luxuspensionen. Beschlossen werden könnte sie bereits beim Ministerrat kommenden Mittwoch. Faymann: „Wir bereiten für Dienstag schon eine Resolution vor. Dann werden wir eine Verfassungsmehrheit suchen müssen.“ Auch Vizekanzler Michael Spindelegger stößt im KURIER-Gespräch ins selbe Horn.

Das Thema war offenbar Gegenstand von Verhandlungen in der Pensionsgruppe, die am Freitag tagte. Aus Regierungskreisen hatte es zuvor geheißen, man stehe vor der Einigung bei den Pensionsprivilegien. Auch sogenannte Golden Handshakes solle es im öffentlichen Dienst künftig nicht mehr geben. Verhandler wollten das aber nicht bestätigen.