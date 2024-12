Streit um Budget-Sanierung: SPÖ droht ÖVP mit Verhandlungspause

Gleichzeitig, ärgert man sich bei den Roten, würde die Volkspartei immer neue Vorschläge einbringen – etwa eine Senkung der Lohnnebenkosten – ohne sich über die nötige Gegenfinanzierung Gedanken zu machen. „Es ist genau dieses Vorgehen, das uns in den vergangenen Jahren erst in diese heikle Budget-Situation gebracht hat“, ätzt man in SPÖ-Kreisen. Vielen dort fällt es anscheinend zusehends schwer, in eine Regierung einzutreten, um dort ein Budget konsolidieren zu müssen, für dessen maroden Zustand man gar nicht verantwortlich ist.

In dieser Verhandlungswoche will man jedenfalls von der ÖVP endlich Klarheit in Sachen Zahlen, heißt es bei den Roten, die den Schwarzen bereits die Rute ins Fenster stellen: Sollte die ÖVP nicht einlenken, könne es zu einer Verhandlungspause kommen. Heißt: Man würde seine Verhandler aus den Untergruppen abziehen, so lange, bis endlich die geforderten Zahlen vorliegen.

In der ÖVP weist man die Vorwürfe zurück. Für die Bewertung der Budgetlage sei nun einmal der Referenzpfad erforderlich, den die Europäische Kommission für Österreich vorgebe. Der entsprechende Prozess laufe, der neue Finanzminister Gunter Mayr sei in dieser Angelegenheit in Austausch mit Brüssel. Wann die nötigen Daten vorliegen, sei allerdings noch unklar.

Bei den Neos gibt man sich diplomatischer: Es stimme, dass noch nicht alle Daten für den öffentlichen Kassensturz vorliegen würden, den laut Parteikreisen übrigens die Pinken angeregt hätten. Allerdings will man der ÖVP nicht unterstellen, hier mit Absicht auf der Bremse zu stehen. „Was aber nicht heißt, dass wir die fehlenden Zahlen nicht bald benötigen“, heißt es in den Neos-Kreisen. Als Zeitrahmen nennt man dort diese oder die kommende Woche.

Was passiert am 12. Dezember wirklich?

Unklarheit herrscht auch darüber, was nun tatsächlich am 12. Dezember passieren wird oder soll, den sich die Verhandler selbst als Stichtag gesetzt haben.

Bis zu diesem Tag sollen Ergebnisse aus allen Untergruppen vorliegen: Wo gibt es eine Einigung? Wo besteht noch Gesprächsbedarf? Wo ist man sich völlig uneinig? Entsprechend dieser Bewertung werden die noch offenen Themen in die höheren Verhandlungsebenen gehoben und dort weiter besprochen.