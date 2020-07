Steuerreform soll nächstes Wochenende fixiert werden

Keine Vermögenssteuer (vulgo " Millionärsabgabe"), auch keine Erbschaftssteuer. Dafür eine höhere KESt auf Dividenden (30 statt 25 Prozent) sowie ein neuer Höchststeuersatz von 60 Prozent – allerdings erst für Einkommen jenseits der Grenze von einer Million im Jahr.

Das sind einige Eckpunkte der Steuerreform, auf die sich die Verhandler von SPÖ und ÖVP bereits geeinigt haben sollen. Offiziell bestätigt ist das nicht, die Verhandlungen am Sonntag liefen unter strenger Geheimhaltung ab und wurden um ca. 20.30 Uhr abgebrochen. Am kommenden Freitag und notfalls das ganze nächste Wochenende will man weiterverhandeln, um die Reform am 17. März im Ministerrat beschließen zu können.

Belastet werden die Gespräche durch den Streit der Länder mit Finanzminister Schelling über die Lastenverteilung nach dem Hypo-Zahlungsstopp (mehr dazu hier).