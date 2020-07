Hypo: Racheschwur aus Niederösterreich

Bank-Austria-Chef Willibald Cernko rechnet mit einem "Rattenschwanz an Prozessen", weil die Hypo/ Heta ihre Schulden nicht mehr bedient. Bis Ende des Schuldenmoratoriums im Mai 2016 werden drei Milliarden fällig, viele Gläubiger dürften sich gegen den Zahlungsstopp wehren. Der Erste kündigte bereits rechtliche Schritte an: die UNIQA-Versicherung. "Wir werden um jeden Cent kämpfen", sagt Generaldirektor Andreas Brandstetter. Die UNIQA hält 25 Millionen vorrangige Anleihen. Sie war schon vom Schuldenschnitt der Nachranggläubiger betroffen und klagte. Die Förderbank des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen sitzt auf 276 Millionen Hypo-Bonds.

An einer anderen Front rückt das Land Niederösterreich mit juristischen Argumenten gegen den Finanzminister aus. Schelling hatte gesagt, das Börsegesetz habe ihm verboten, die Länder in die beabsichtigte Heta-Abwicklung einzuweihen. Man hätte den Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz nur eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen lassen brauchen, so Juristen des Landes.