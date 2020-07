NÖ-Finanzlandesrat warnt vor einer Pleite Kärntens

Hintergrund ist die Sorge der Länder, dass unter der Verschlechterung der Kreditwürdigkeit Kärntens die Bonität aller Länder leidet. Der britische Telegraph berichtet über Österreich als " Mini-Griechenland" und dem neuen "Schuldenalbtraum" mitten in Europa – nach der Hypo-Entscheidung.

Diese bleibt international umstritten, weil die Republik einen Schuldenschnitt für die Hypo-Gläubiger erzwingen will, obwohl es sich um Schulden mit öffentlichen Garantien handelt. Und die Gläubiger keine bösen Hedgefonds sind, sondern Banken und Versicherer, teils sogar im öffentlichen Eigentum.

Sobotka spricht am Montag mit Schelling über die Landes-Hypos und die Übernahme von Hypo/Heta-Schulden. "Wenn der Finanzminister von uns verlangt, hier Einschnitte vorzunehmen, dann kann ich ihm nur sagen: Einschnitte auf Bundesländerebene bedeuten, bei Spitälern, Bezirkshauptmannschaften oder Feuerwehr zu sparen. Damit wird der Euro so lange umgedreht, bis ihn letztlich der Landesbürger zahlt – und das kommt für uns nicht infrage", so Sobotka.

Die Landes-Hypos würden für Hypo/Heta-Pfandbriefe im Umfang von 1,24 Milliarden Euro haften, und die Landesbanken müssten bis 2017 auslaufende Landeshaftungen, aufgrund neuer EU-Vorgaben, von rund zehn Milliarden Euro refinanzieren. "Demnächst folgen Steuerreform- und in weiterer Folge Finanzausgleichsverhandlungen – unter diesen Voraussetzungen muss der gesamte Stabilitätspakt diskutiert werden", sagt Sobotka.