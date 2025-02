Woche der Entscheidung(en) für FPÖ und ÖVP

Schlechte Stimmung

Erst am Wochenende fühlte sich die FPÖ durch das von der ÖVP an die Medien gespielte Modell einer Bankenabgabe „nicht auf Augenhöhe“ behandelt – dann die ÖVP durch Kickls „Wort zum Sonntag“ auf Facebook „teils vorgeführt“. Trotz Dissonanzen sitze man weiter, und zwar täglich am Verhandlungstisch und sei jedenfalls eines Sinnes, was den Zeitplan betrifft, denn: „Diese Woche muss klar sein, ob wir zu einem Abschluss kommen oder nicht.“