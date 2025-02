Wie FPÖ-Chef Kickl als Kanzler seine Corona-Versprechen einhalten könnte

Aus Sicht der FPÖ gibt es eine große Frage, die da lautet: Was kann man als FPÖ den Wählerinnen in Sachen Covid „anbieten“? Wo zeigt sich die blaue Handschrift des ersten FPÖ-geführten Regierungsprogramms beim Corona-Thema?

Aus diesem und anderen Gründen war Neo-ÖVP-Chef Christian Stocker und auch seinem Gegenüber klar: Die Covid-Thematik kann nicht in einer Fach- oder Untergruppe diskutiert werden, sie ist von Tag eins an Chefsache.

Das Wichtigste dabei aber ist: Wie kein zweites Thema polarisiert Covid zwischen FPÖ und ÖVP. Noch im Herbst hatten ÖVP-Politiker bis zu Parteichef Karl Nehammer die These verbreitet, Herbert Kickl habe die Corona-Krise ausgenutzt und Ausschreitungen bei Corona-Demonstrationen mit angestoßen und billigend in Kauf genommen.

Jedenfalls ist die FPÖ vom geplanten Covid-U-Ausschuss abgerückt. Erst vergangene Woche hat Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp erklärt, die Aufklärung der Corona-Pandemie müsse nicht „zwingend in einem U-Ausschuss passieren. „Das kann genau so gut auch eine Kommission leisten“, sagte Nepp. „Das ist mir als Bürger gleichgültig.“

Was macht dieser Fonds? Der mit mehr als 31 Millionen Euro dotierte "Covid-Hilfsfonds" unterstützt Menschen mit Impfbeeinträchtigungen, Long-Covid-Erkrankungen und finanziert Ausgleichszahlungen für Nachhilfe bei Kindern, die unter dem „Home Schooling“ gelitten haben.

Der „Clou“ dabei: Letztlich können beide Parteien mit dem System leben, weil nichts davon von der geltenden Gesetzeslage abweicht.

Zwei Beispiele: Maßnahmengegner, die sich nicht an Gesetze gehalten haben, werden nur in den Fällen unterstützt, in denen der Verfassungsgerichtshof das betreffende Gesetz bzw. die Verordnung ohnehin aufgehoben hat. Und auch der umstrittene Punkt von Impfschäden ist insbesondere aus Sicht der ÖVP entschärft, als nur Impfschäden zu Auszahlungen führen können, die ärztlich nachgewiesen sind. Vereinfacht gesagt: Niemand in Niederösterreich bekommt eine Hilfszahlung, die er in einem anderen Bundesland oder beim Bund nicht auch beantragen könnte.

Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Zahl der Zugriffe und Auszahlungen überschaubar geblieben ist. Mit Stichtag 28. Jänner 2025 waren von den 31,3 Millionen Euro des Hilfsfonds gerade einmal 4,13 Millionen abgerufen. Und es ist nicht damit zu rechnen, dass sich daran Dramatisches ändert. Denn der 2020 eingerichtete Fonds läuft Ende Februar schon wieder aus.