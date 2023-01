FPÖ-Chef Kickl präsentiert Corona-Buch "Und die Schwurbler hatten doch recht"

Kickl will "Aufklärungsarbeit leisten", die politische Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. "Opfer werden ihre Stimme bekommen", so der FPÖ-Chef. "Was hier stattgefunden hat, das war der größte Anschlag auf die Demokratie in der II Republik." Kickl vermisst Entschuldigungen und das Benennen von Fehlern seitens der Regierung. Doch diese blieben aus.