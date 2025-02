"Liebe Feinde!": Herbert Kickl geht mit FPÖ-Gegnern ins Gericht

„Liebe Freunde! Nicht zu vergessen auch: liebe Feinde! So leitet FPÖ-Chef Herbert Kickl sein „Wort zum Sonntag“ ein, in dem er via Facebook zu ersten Mal seit längerem zu den laufenden Koalitionsgesprächen mit der ÖVP Stellung nimmt.

Kräfte in Medien, Politik und der so genannten „Zivilgesellschaft“, Stimmen aus dem In- und Ausland, würden sich darum bemühen, eine Regierung unter Führung der FPÖ zu verhindern, so Kickl. "Gerüchte im Stundentakt" „Im Stundentakt werden diverse Gerüchte über unsere Verhandlungen in die Welt gesetzt. Angebliche Insider plaudern aus dem Nähkästchen, Tratsch und Klatsch wird als objektive Information ausgegeben.“ Und weiter: „All das dient dazu, Misstrauen zu schüren, Ängste anzufachen und zu bedienen. Und nicht zuletzt lässt sich mit gezielter Verunsicherung der Bevölkerung auch noch ein gutes Geschäft machen.“

Kickl kritisiert konkret das vor wenigen Tagen vorgestellte Personenkomitee aus Ex-Politikern wie Heinz Fischer oder Franz Fischler, die vor einem „Volkskanzler“ Kickl warnen. Dies sei laut FPÖ-Chef „nur der nächste Anlauf mit dem Totschlagsargument des Rechtsextremismus. Wieder dient das Ganze in Wahrheit nur dazu, den Wählerwillen zu ignorieren“.

Zu den Koalitionsgesprächen mit der ÖVP schreibt er: Man verhandle gerade über die notwendigen Verbesserungen und Veränderungen. „Mit einem Partner, der Veränderung und Teilen nicht unbedingt gewohnt ist. Aber trotzdem ist beides das Gebot der Stunde, damit Österreich und seine Bevölkerung diese schwierigen Zeiten bestmöglich überstehen.“ Bekenntnis zur Bankenabgabe Inhaltlich gehe es unter anderem um ein Abstellen der illegalen Migration und des Asylmissbrauchs, eine Sanierung des Budgets „unter Mithilfe der Banken“ und „eine ehrliche Analyse der Fehlentscheidungen der Corona-Zeit“.

Kickl weiter: „Ich kann für uns sagen, dass wir Vertrauen in unser Gegenüber haben, auch wenn wir in einzelnen Bereichen unterschiedliche Ansichten haben. Das ist kein Widerspruch. Und wir gehen davon aus, dass es sich auch umgekehrt so verhält.“