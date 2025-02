Bankenabgabe: ÖVP legt der FPÖ jetzt ein eigenes Modell vor

Es ist einer der delikatesten Punkte in den laufenden Koalitionsverhandlungen: Mit einer eigenen Abgabe sollen auch die Banken, die in den vergangenen Jahre große Gewinne gemacht haben, einen Beitrag zur Sanierung des maroden Budgets leisten.

Wohl wissend, dass die ÖVP noch strikt dagegen war, als die SPÖ im Rahmen der Dreier-Verhandlungen ebenfalls eine Bankenabgabe gefordert hatte. Laut roter Lesart seien die Gespräche deswegen auch gescheitert.

Fieberhaft war man in der ÖVP in den vergangenen Tagen auf der Suche nach einem Kompromiss, ohne sich den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, in diesem Punkt vor der FPÖ einzuknicken.