Die SPÖ hat am Freitag im ständigen Unterausschuss in Angelegenheiten der EU von Finanzminister Gunter Mayr ein weiteres Mal genauere Informationen zu jenen Sparmaßnahmen verlangt, mit denen die blau-schwarzen Koalitionsverhandler ein EU-Defizitverfahren verhindern wollen. Die Sitzung verlief über weite Strecken als Schlagabtausch zwischen dem SPÖ-Abgeordneten Kai Jan Krainer und Mayr, der das Schreiben quasi als Bote der Verhandler an die EU-Kommission weitergeleitet hat.

In dem Brief an die EU-Kommission sind Sparmaßnahmen von 6,4 Milliarden für das Jahr 2025 aufgelistet, wobei es sich dabei - wie Mayr ebenso wie ÖVP- und FPÖ-Abgeordnete betonten - um "Absichtserklärungen" handelt. Während manche Punkte wie die Abschaffung von Klimabonus und Bildungskarenz konkret ausgeführt sind, ist man bei den Förderungen, aber auch bei Maßnahmen im Bereich der Krankenversicherung eher vage geblieben. Die SPÖ hatten den Brüssel-Brief bereits zum Thema einer "Aktuellen Stunde" bei der jüngsten Nationalratssitzung gemacht. Am Freitag kritisierten die Sozialdemokraten ebenso wie Grüne und Neos, dass das Parlament nicht im Vorfeld oder wenigstens zeitgleich mit der EU-Kommission informiert wurde. Geht es nach Mayr, ist man hier indes sehr transparent vorgegangen, der gesamte Prozess sei auf der Homepage des Finanzministeriums einsehbar.

"Phantomfragen"

Die nach Brüssel gemeldeten Maßnahmen seien "teils noch nicht final", betonte Mayr erneut. Die Koalitionsverhandler hätten der Kommission jedenfalls zugesichert, Maßnahmen, die im Detail nicht wie im Brief beschrieben umgesetzt werden, durch andere Einsparungen zu ersetzen. Fix sei, dass man bei den Förderungen auf den EU-Schnitt herunterkommen wolle. Weil die Abgabenquote in Österreich schon jetzt sehr hoch sei, liege außerdem ein klarer Fokus auf ausgabenseitigen Einsparungen. Im Plan gebe es einen "schönen Puffer".