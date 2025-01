Regierungsverhandlungen: 67 Prozent glauben an Blau-Schwarz

Für 22 Prozent der Befragten hat SPÖ-Chef Babler maßgeblich Anteil am Verhandlungs-Aus - in Relation am wenigsten mit 17 Prozent Neos-Chefin Meinl-Reisinger.

Weniger klar ist das Meinungsbild, was die Beziehung zwischen FPÖ und ÖVP betrifft. Ex-ÖVP-Chef Nehammer schloss eine Regierungsbildung mit Kickl immer aus und trat deshalb auch zurück.

Sein Nachfolger Stocker verhandelt nun als Juniorpartner mit dem einstigen "Sicherheitsrisiko" Kickl. 43 Prozent können oder wollen keine Konstellation als vorteilhafter erachten, so Bachmayer. 29 Prozent halten Kickl und Stocker als vorteilhaftere Konstellation, 28 jene zwischen dem FPÖ-Chef und dem nun Ex-ÖVP-Chef Nehammer.