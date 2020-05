Koalition: Großprojekte statt Klein-Klein

Das Formale ist erledigt. Am Mittwoch hat der Bundespräsident SPÖ-Chef Werner Faymann beauftragt, eine Regierung zu bilden. Beide möchten neuerlich einen Bund mit der ÖVP. Diese muss ihrem Frontmann Michael Spindelegger erst das Pouvoir geben – für Verhandlungen mit der SPÖ. Am Montag wird das im Parteivorstand geschehen. Mittlerweile plädiert kein maßgeblicher Schwarzer mehr für einen Pakt mit Blau und Stronach. Auch die roten Granden werden am Montag tagen: Wie die ÖVP nominiert die SPÖ ihr Verhandlungsteam und fixiert die Themen.

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer pocht darauf, dass ein Vertreter der westlichen Bundesländer im Team der ÖVP für die Regierungsverhandlungen sitzt. Ob er selbst dem Verhandlungsteam angehören wird, wisse er noch nicht, verwies Haslauer am Samstag in der Ö1-Reihe Im Journal zu Gast auf den Parteivorstand am Montag. Auf einen Minister aus Salzburg will Haslauer nicht bestehen - wichtig sei, dass sich die Anliegen des Westens im Koalitionspakt wiederfinden, bekräftigte er.

Alles läuft auf eine neuerliche rot-schwarze Koalition hinaus. Allerdings soll die einen neuen Anstrich bekommen. Von Heinz Fischer abwärts wünschen die Bürger eine Regierung anderer Art. Angesichts des historischen Tiefstands ihrer Parteien ist auch den Proponenten von Rot und Schwarz klar, dass es nicht weitergehen kann wie bisher.

Was tun? SPÖ und ÖVP wollen einen Koalitionspakt, wie es ihn noch nie gegeben hat. Statt Themen streng nach Ministerien abzuhandeln, sollen große Reformprojekte samt Zeitplan festgelegt werden. Bisher gab es einen Arbeitsliste für das jeweilige Ministerium, kleinteilig und mit teils vagen Absichtserklärungen.

Die ÖVP wollte einen solchen „Koalitionspakt Neu“, die SPÖ ist nun dazu bereit. Faymann und Spindelegger haben zuletzt darüber beraten. Am Wochenende wird weiter konferiert. Als Reform-Projekte gelten etwa Bildung, Arbeitsplätze, Bürokratieabbau, Finanzen, Infrastruktur.